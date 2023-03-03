Мартинес раскрыл правду о жесте с призом лучшему вратарю ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о том, почему он решился на скандальный жест с призом лучшему вратарю ЧМ-2022.

По словам футболиста, он не гордится своим поступком.

"Это был просто спор. Когда все узнали, что мне вручат золотую перчатку, парни попросили меня повторить то, что я сделал на Кубке Америки.

Во всем виноваты мои партнеры по команде. The Best – совсем другое мероприятие, там все в костюмах... Там у меня была одна цель – не расплакаться", – сказал Мартинес.