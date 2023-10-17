Мартинес нацелился на новый рекорд в сборной Аргентины

Основной вратарь сборной Аргентины хочет побить два рекорда, которые принадлежат Серхио Ромеро, сообщает TyC Sports.

Эмилиано Мартинес в 2022 году помог Аргентине стать Чемпионами Мира. Он дебютировал в международной сборной в возрасте 28 лет в июне 2021 года, но уже провел 33 матча и верит, что сможет побить рекорд по количеству матчей за национальную команду. В настоящее время этот рекорд принадлежит бывшему вратарю Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро, который провел 96 игр за Альбиселесте.

Кроме того, Ромеро 47 раз заканчивал матчи без пропущенных голов. Мартинес не пропускает с финала Чемпионата Мира и на данный момент 24 раза оставлял ворота "сухими".

Напомним, что с Мартинесом в 2021 году стал основным вратарем сборной Аргентины. В финале против сборной Франции он стал одним из героев матча - он защитил ворота от опасного удара Рандаля Коло Муани, а также отразил послематчевый пенальти Кингсли Комана (еще один послематчевый пенальти не реализовал Чуамени, ударив мимо ворот). На церемонии награждения игроков он получил награду "Золотая перчатка" как лучший вратарь Чемпионата Мира.