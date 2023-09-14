Мартин Одегор близок к продлению контракта с Арсеналом

Арсенал ведет развернутые переговоры с Одегором по поводу нового контракта, сообщает Daily Mail.

Лондонская команда хочет подписать своего капитана еще четыре года. По информации источников, переговоры продолжаются в положительном направлении. Полузащитник получит увеличение заработной платы. Сообщается, что он будет получать около 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Более точной информации пока нет, но все стороны уверены в положительном решении вопроса.

Кроме этого, Арсенал хочет продлить контракт с Уайтом. Он переехал в Брайтон в 2021 году и подписал соглашение на три сезона. Защитник стал ключевым игроком в команде Артеты, потому Арсенал хочет вознаградить его новым контрактом. Ожидается, что через несколько недель начнутся переговоры по новому контракту.

В 2021 году норвежец перебрался в Англию и стал выступать за Арсенал. Летом лондонцы решили выкупить игрока у Реал Мадрида. Через два года в Лондоне Мартин Эдегор принял участие в 73 матчах и смог отличиться 22 раза. Недавно стал обладателем Community Shield.

Бен Уайт перешел в Арсенал в 2021 году из Брайтона. За этот период провел 88 матчей в футболке лондонцев и стал обладателем Community Shield.