Марсьяль отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Журналист Роб Доусон сообщил, что французский форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль летом получил щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии. Однако футболист отклонил его и решил остаться в Манчестере.

Отмечается, что нападающий не входит в планы Эрика тен Хага и получает мало игрового времени. Судя по всему игрок ждет предложения от статусного европейского клуба.

Источник утверждает, что Манчестер Юнайтед не против продать игрока, однако пока нет конкретных разговоров с каой-либо командой. По данным Трансфермаркт стоитмость футболиста составляет 15 миллионов евро, а его контракт с «красными дьяволами» действует до конца этого сезона.

Напомним, что Марсьяль перешел в английский клуб в 2015 году за 60 миллионов евро из Монако. В этом сезоне 27-летний нападающий провел за свою команду 9 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.