Марсело вернулся в родной клуб

Пресс-служба “Флуминенсе” на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника Марсело.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно. Стороны подписали контракт до конца 2024 года с возможностью продления еще на год.

34-летний Марсело является воспитанником “Флуминенсе”. Он играл за клуб с 2005 по 2006 год. Также он выступал за “Реал” и “Олимпиакос”. За сборную Бразилии сыграл 58 матчей и забил шесть голов. 6-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, 5-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-краный победитель Клубного чемпионата мира, чемпион штата Рио-де-Жанейро, обладатель Кубка конфедераций.

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