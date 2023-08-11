Марсело получил серьезную дисквалификацию за жуткий фол на сопернике

Звездный бразильский игрок "Флуминенсе" Марсело получил серьезную дисквалификацию за то, что нанес серьезное повреждение защитнику "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу.

Жуткий эпизод произошел в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе (1:1) на прошлой неделе.

Кроме того, в Южноамериканской конфедерации футбола обязали экс-лидера сборной Бразилии заплатить штраф в размере 6 тысяч долларов.

Напомним, что во время встречи аргентинец пытался дотянуться до мяча, который был у Марсело, но тот во время исполнения прыгнул на голень соперника. Нога игрока "Аргентинос Хуниорс" искривилась под ужасным углом, после чего он упал на газон.

Футболиста с поля уносили на носилках. Врачи команды сказали, что ранее никогда не видели подобных переломов. После инцидента экс-игрок "Реала" расплакался, так как понимал всю серьезность произошедшего. Арбитр же за такое нарушение показал ему красную карточку.

"Сегодня я пережил очень трудный момент на поле. Я неумышленно травмировал другого футболиста. Хочу пожелать ему быстрейшего восстановления", - написал бразилец после игры.