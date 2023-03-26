Марсело назвал самого сильного соперника, с которым играл

Бывший защитник мадридкого “Реала” и сборной Бразиии Марсело назвал нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси самым сильным футболистом, против которого он играл.

“Месси является самым сложным соперником, с которым я играл. Он невероятен. Все знают о его классе, который он демонстрирует даже в 35 лет. Раньше он демонстрировал то же самое”, - приводит слова Марсело The Athletic.

34-летний Марсело выступал за “Реал” с 2007 по 2022 годы. Прошлым летом он перешел в “Олимпиакос”, но покинул греческий клуб полгода. В феврале 2023 года бразилец вернулся в свой родной клуб “Флуминенсе”.

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