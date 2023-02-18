Марсело хочет досрочно покинуть "Олимпиакос"

Защитник “Олимпиакоса” Марсело хочет досрочно покинуть греческий клуб.

Как сообщает издание Sport24.gr, 34-летний бразилец получил предложение от более престижного европейского клуба.

По данным источника, на новом месте работы Марсело предлагают больше денег, а также клуб ставит более высокие цели на сезон.

Напомним, что за греческий клуб бразилец играет с сентября 2022 года. Всего он провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.