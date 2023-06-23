"Марсель" возглавил известный испанский тренер

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о назначении Марселино Гарсии Тораля на пост главного тренера.

Условия личного контракта испанского специалиста с французским специалистом не разглашаются.

57-летний Тораль ранее тренировал такие известные клубы, как “Севилья”, “Вильярреал”, “Валенсия” и “Атлетик”. Обладатель Кубка Испании сезона-2018/2019, обладатель Суперкубка Испании сезона-2020/2021.