“Марсель” выкупил контракт Малиновского

“Марсель” выкупил контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского у итальянской "Аталанты".

Согласно информации на Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Напомним, что в начале 2023 года Малиновский перешел в "Марсель" на правах аренды.

За половину сезона игрок сборной Украины провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу, а его команда пробилась в Лигу чемпионов.