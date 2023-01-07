"Марсель" уверенно победил в Кубке Франции, несмотря на удаление

В матче ⅓2 финала Кубка Франции “Марсель” на выезде обыграл “Йер” из 4-го дивизиона со счетом 2:0.

Гости с 15-й минуты играли вдесятером из-за удаления Эрика Байи. В конце первого тайма счет открыл Алексис Санчес, а в середине второй половины преимущество хозяев увеличил Амаду Дьенг.

“Йер” - “Марсель” - 0:2 (0:1)

Голы: Санчес, 45 (с пенальти) - 0:1, Дьенг, 70 - 0:2

“Марсель”: Рубен Бланко, Каборе (Мбемба, 21), Байи, Гуйе, Балерди, Колашинац, Верету, Гендузи, Санчес (Ронжье, 60), Ундер (Элмаз, 86), Дьенг (Бен-Сегир, 85).

Удаление: Байи (15).

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