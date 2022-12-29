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"Марсель" уничтожил "Тулузу" в матче чемпионата Франции

Новости футбола Сегодня, 17:01
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле разгромил “Тулузу” со счетом 6:1.

Победу марсельцам принесли голы Валантена Ронжье, Сеада Колашинаца, Димитри Пайета, Дженгиза Ундера и Нуну Тавареша, а также автогол Расмуса Николайсена. У гостей отличился Бранко ван ден Бомен.

“Марсель”, набрав 33 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Тулуза” с 16 очками осталась на 13-й позиции.

“Марсель” – “Тулуза” - 6:1 (2:0)
Голы: Ронжье, 13 - 1:0, Николайсен, 41 (автогол) - 2:0, Колашинац, 51 - 3:0, Пайет, 62 - 4:0, ван ден Бомен, 66 (с пенальти) - 4:1, Ундер, 80 (с пенальти) - 5:1, Нуну Тавареш, 82 - 6:1

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго (Байи, 61), Балерди, Колашинац (Нуну Тавареш, 61), Пайет (Дьенг, 77), Ронжье (Верету, 78), Гуйе, Санчес, Ундер (Бен-Сегир, 87).

“Тулуза”: Дюпе, Мависса Элеби, Николайсен, Руо, Силла (Диарра, 73), Деягере (Бирманчевич, 63), ван ден Бомен, Спирингс, Шаиби (Беграуи, 78), Рафаэл Ратао (Абухляль, 73), Даллинга (Онаиву, 63).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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