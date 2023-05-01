"Марсель" теряет Малиновского: названы сроки восстановления

Главный тренер “Марселя” Игор Тудор рассказал о травме украинского полузащитника Руслана Малиновского, который пропустил матч 33-го тура чемпионата Франции против “Осера” (2:1).

“У Руслана небольшое повреждение. Думаю, он вернется в строй через 2-3 дня”, - приводит слова Тудора ODM By Treize.

29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно из “Аталанты” на правах аренды. За французский клуб он провел 18 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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