"Марсель" проиграл итальянскому клубу в товарищеском матче

"Сассуоло" в товарищеском матче обыграл "Марсель" со счетом 3:2.

Победу итальянскому клубу принесли Доменико Берарди, Андреа Пинамонти и Кристиана Торстведта. У французов отличились Алексис Санчес и Димитри Пайет.

"Сассуоло" - "Марсель" - 3:2 (1:1)

Голы: Санчес, 10 - 0:1, Берарди, 26 - 1:1, Пайет, 56 - 1:2, Пинамонти, 66 - 2:2, Торстведт, 90+1 - 3:2

"Сассуоло": Консильо (Пеголо, 46), Альварес (Пинамонти, 60), Берарди (Антисте, 61), Феррари (Айхан, 46), Фраттези (Торстведт, 74), Лоран (Траоре, 46), Лопес (Сейде, 62), Марчисса (Тольян, 46), Энрике, Рожерио (Каннаваро, 90), Трессолди (Романья, 74).

"Марсель": Лопес, Балерди, Клосс, Эльмас, Жиго, Мбемба, Пайет, Ронжье, Санчес, Тавареш, Ундер.

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