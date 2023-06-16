"Марсель" пригласил опытного аргентинского тренера
Новости футбола Сегодня, 09:36
Фото: твиттер Ривер Плейт
Игор Тудор покинул должность главного тренера “Марселя”, несмотря на то, что команда заняла третье место в чемпионате и пробилась в Лигу чемпионов.
По информации Le Phoceen, французский клуб уже нашел ему замену.
Клубе ведет переговоры с 47-летним аргентинцем Марсело Гальярдо.
В ближайшее время он приедет во Францию для подписания контракта.
Гальярдо не работал с конца прошлого года, когда был уволен из “Ривер Плейт”.
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