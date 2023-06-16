"Марсель" пригласил опытного аргентинского тренера

Игор Тудор покинул должность главного тренера “Марселя”, несмотря на то, что команда заняла третье место в чемпионате и пробилась в Лигу чемпионов.

По информации Le Phoceen, французский клуб уже нашел ему замену.

Клубе ведет переговоры с 47-летним аргентинцем Марсело Гальярдо.

В ближайшее время он приедет во Францию для подписания контракта.

Гальярдо не работал с конца прошлого года, когда был уволен из “Ривер Плейт”.