“Марсель” подписал опытного хавбека из "Атлетико"

“Марсель” усилился хавбеком “Атлетико” Жоффруа Кондогбиа.

Пресс-служба французского клуба сообщила, что 30-летний футболист подписал четырехлетний контракт.

Ранее Кондогбиа также играл в Испании за “Валенсию”.

В инувшем сезоне центральноафриканский футболист провел за команду Диего Симеоне 27 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.