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"Марсель" одержал уверенную победу в Лиге 1

Новости футбола Сегодня, 14:56
Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Лорьян” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Сеада Колашинаца, Алексиса Санчеса и Жордана Верету. У гостей отличился Терем Моффи.

“Марсель”, набрав 42 очка, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. “Лорьян” с 32 очками остался на шестой позиции.

“Марсель” – “Лорьян” - 3:1 (1:1)
Голы: Моффи, 29 - 0:1, Колашинац, 38 - 1:1, Санчес, 53 - 2:1, Верету, 59 - 3:1

“Марсель”: Лопес, Мбемба, Жиго, Балерди, Колашинац (Каборе, 66), Верету (Гуйе, 76), Малиновский (Пайет, 66), Ронжье, Гендузи, Ундер, Санчес (Дьенг, 77).

“Лорьян”: Манноне, Калулу, Тальби, Матсима, Ле Гофф, Абержель (Аушиш, 70), Понко (Инносент, 63), Ле Фе (Коне, 84), Моффи, Уаттара, Катлин.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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