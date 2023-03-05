"Марсель" одержал гостевую победу над "Ренном" в Лиге 1

В матче 26-го тура чемпионата Франции “Марсель" на выезде обыграл “Ренн” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Сеад Колашинац.

“Марсель”, набрав 55 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Ренн” с 46 очками остался на пятой позиции.

“Ренн” – “Марсель” - 0:1 (0:0)

Гол: Колашинац, 57 - 0:1

“Ренн”: Манданда, Спенс, Теате, Омари, Трюффер, Бурижо (Маер, 86), Сантамария, Доку (Дуэ, 26), Гуири, Калимуэндо (Сала, 73), Токо-Экамби.

“Марсель”: Лопес, Нуну Тавареш, Колашинац, Мбемба, Балерди, Клосс (Каборе, 80), Верету, Ронжье, Гендузи (Малиновский, 46), Санчес (Витинья, 85), Ундер (Унаи, 85).

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