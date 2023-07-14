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"Марсель" объявил о переходе защитника сборной Бразилии

Новости футбола Сегодня, 17:15
"Марсель" объявил о переходе защитника сборной Бразилии Фото: сайт "Марселя"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о переходе защитника мадридского “Атлетико” и сборной Бразилии Ренана Лоди.

Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счет бонусов. Кроме того, “Атлетико” может получить 20 процентов от суммы следующего трансфера бразильца. Лоди подписал с французским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Лоди выступал за “Атлетико” с 2019 года. Он перешел в испанский клуб летом 2019 года из “Атлетико Паранаэнсе”. Сумма трансфера составила 21,75 миллионов евро. Всего он сыграл за клуб из Мадрида 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Атлетико” Лоди становился чемпионом Испании в сезоне-2020/2021. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне бразилец играл за “Ноттингем Форест" на правах аренды. За английский клуб он сыграл 32 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Лоди с 2019 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 16 матчей, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач, а также получил две желтые карточки.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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