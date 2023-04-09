"Марсель" не смог победить в гостевом матче Лиги 1

В матче 30-го тура чемпионата Франции “Лорьян” и “Марсель” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Марсель", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. “Лорьян” с 45 очками остался на 10-й позиции.

“Лорьян” – “Марсель” - 0:0

“Лорьян”: Манноне, Ле Гофф, Тальби, Меите, Йонгва, Макенго, Февр, Понко, Аушиш (Диарра, 74), Катлин, Дьенг (Коне, 83).

“Марсель”: Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго (Мбемба, 82), Балерди, Байи, Нуну Тавареш, Верету, Ронжье, Гендузи (Малиновский, 81), Ундер, Санчес (Витинья, 82).

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