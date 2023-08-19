"Марсель" нашел замену украинцу Малиновскому в Бундеслиге

“Марсель” проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского “Байера” и сборной Германии Надиму Амири, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Марселя” рассматривает кандидатуру немца в качестве замены украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому, который перешел в итальянский “Дженоа”.

26-летний Амири выступает за “Байер” с 2019 года. Он перешел в клуб из Леверкузена из “Хоффенхайма”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за “Байер” 137 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Во второй половине прошлого сезона Амири играл за “Дженоа” на правах аренды, он провел за итальянский клуб 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Амири с 2019 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду пять матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.