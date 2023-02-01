"Марсель" Малиновского уверенно победил в чемпионате Франции

В матче 21-го тура чемпионата Франции “Марсель” на выезде обыграл “Нант” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли гол Аззедина Унаи и автогол Жоао Виктора. Украинский полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский отыграл 57 минут и получил желтую карточку.

“Марсель”, набрав 46 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с 22 очками остался на 13-й позиции.

“Нант” – “Марсель” - 0:2 (0:0)

Голы: Жоао Виктор, 57 (автогол) - 0:1, Унаи, 90 - 0:2

“Нант”: Лафон, Сантонз, Жиротто, Жоао Виктор, Траоре (Хаджам, 78), Сиссоко (Мутуссами, 78), Молле (Гессан, 65), Чиривелья (Мохамед, 66), Блас, Саймон (Делор, 78), Ганаго.

“Марсель”: Лопес, Нуну Тавареш, Мбемба (Клосс, 57), Жиго, Балерди, Колашинац, Верету, Малиновский (Гендузи, 57), Ронжье, Санчес (Унаи, 74), Ундер (Пайет, 74).

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока января.