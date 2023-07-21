"Марсель" купил звездного нападающего "Челси"

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Челси” и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга.

Футболист достался французскому клубу бесплатно, так как лондонцы согласились досрочно расторгнуть с ним контракт, который действовал до лета 2024 года. Форвард подписал с марсельцами контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что ради перехода в “Марсель” габонец согласился пойти на снижение зарплаты, которая сейчас в “Челси” составляла около 10 миллионов евро в год.

34-летний Обамеянг выступал за “Челси” с сентября 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего форвард провел за “Челси” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Милан", “Дижон”, “Лилль”, “Монако”, “Сент-Этьен”, дортмундскую “Боруссию” и “Арсенал”.

Обамеянг с 2009 года выступает за сборную Габона. Всего он провел за габонскую национальную команду 74 матча, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.