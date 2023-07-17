"Марсель" хочет купить нападающего "Челси"

“Марсель”, за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, проявляет интерес к нападающему лондонского “Челси” и сборной Габона Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Английский клуб может расстаться с форвардом, так как в команде недовольны его игрой. Впрочем, проблемой для трансфера может стать зарплата Обамеянга. Африканец получает в “Челси” около 10 миллионов евро в год.

34-летний Обамеянг выступает за “Челси” с сентября 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего форвард провел за “Челси” 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Милан", “Дижон”, “Лилль”, “Монако”, “Сент-Этьен”, дортмундскую “Боруссию” и “Арсенал”.

Обамеянг с 2009 года выступает за сборную Габона. Всего он провел за габонскую национальную команду 74 матча, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.