"Марсель" хочет купить игрока сборной Армении из чемпионата России

“Марсель” проявляет интерес к армянскому полузащитнику российского “Краснодара” Эдуарду Сперцяну.

По сообщению журналиста Грача Хачатряна, россияне готовы продать Сперцяна за € 10 млн и бонусы.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 40 матчей, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ранее в его услугах интересовался “Аякс”.