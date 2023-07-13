"Марсель" близок к покупке защитника сборной Бразилии

Защитник мадридского “Атлетико” и сборной Бразилии Ренан Лоди в ближайшее время перейдет в “Марсель”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе 25-летнего игрока. Сумма трансфера составит 13 миллионов евро. Для завершения трансфера бразильцу осталось пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с марсельцами контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Лоди выступает за “Атлетико” с 2019 года. Он перешел в испанский клуб летом 2019 года из “Атлетико Паранаэнсе”. Сумма трансфера составила 21,75 миллионов евро. Всего он сыграл за клуб из Мадрида 118 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. В составе “Атлетико” Лоди становился чемпионом Испании в сезоне-2020/2021. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне бразилец играл за “Ноттингем Форест" на правах аренды. За английский клуб он сыграл 32 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Лоди с 2019 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 16 матчей, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач, а также получил две желтые карточки.