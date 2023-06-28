"Марсель" близок к покупке полузащитника "Атлетико"

“Марсель”, за который выступает украинец Руслан Малиновский, близок к покупке полузащитника “Атлетико” и сборной Центральноафриканской республики Жоффрея Кондогбия, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы договорились о трансфере футболиста за восемь миллионов евро. Африканец подпишет с французским клубом контракт до лета 2027 года.

В минувшем сезоне 30-летний Кондогбия провел за “Атлетико” 27 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.