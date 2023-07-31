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"Марсель" близок к покупке нападающего сборной Сенегала

Новости футбола Сегодня, 08:50
"Марсель" близок к покупке нападающего сборной Сенегала Фото: инстаграм Илимана Ндиайя/Автор неизвестен

Нападающий “Шеффилд Юнайтед” и сборной Сенегала Илиман Ндиай близок к переходу в “Марсель”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По сведениям источника, французский клуб согласовал трансфер футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро. В ближайшее время африканец пройдёт медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с “Марселем” долгосрочный контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.

23-летний Ндиай выступает за “Шеффилд Юнайтед” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Борем Вуд” на правах свободного агента. Всего форвард провел за “Шеффилд Юнайтед” 88 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также на правах аренды играл за “Хайд Юнайтед”.

Ндиай с 2022 года играет за сборную Сенегала. Всего он провел за сенегальскую национальную команду семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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