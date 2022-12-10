Марокко выбило Португалию с чемпионата мира
Новости футбола Вчера, 12:02
В матче ¼ финала чемпионата мира-2022 сборная Марокко обыграла сборную Португалии со счетом 1:0 и вышла в финал.
Единственный гол в конце первого тайма забил Юссеф Эн-Несири.
В полуфинале марокканцы сыграют с победителем пары Франция - Англия.
Марокко – Португалия - 1:0 (1:0)
Гол: Эн-Несири, 42 - 1:0
Марокко: Буну, Хакими, Саисс (Дари, 57), Эль-Ямик, Аттийят-алла, Амрабат, Амалла (Шеддира, 65), Унаи, Зиеш (Абухляль, 82), Буфаль (Жабран, 82), Эн-Несири (Банун, 65).
Португалия: Кошта, Далот (Орта, 79), Пепе, Диаш, Геррейру (Канселу, 51), Отавио (Витинья, 69), Бернарду Силва, Невеш (Роналду, 51), Фернандеш, Феликс, Рамуш (Леау, 69).
Удаление: Шеддира (90+3).
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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