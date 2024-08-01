Марокко - США: когда и где смотреть онлайн матч Олимпийского турнира

В первом матче плей-офф футбольного турнира Олимпийских игр 2024 сборная Марокко сыграет против США. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть эту встречу.

Марокко - США: что нужно знать о матче

Сборная Марокко провела неплохой групповой этап. В первом матче марокканцы встретились против Аргентины и одержала минимальную победу со счетом 2:1. Однако, в следующей игре африканская команда потерпела поражение на последних минутах в матче против Украины. В заключительной игре марокканцам нужна была победа и они без проблем разгромили Ирак 3:0. В результате, шесть очков и первое место в турнирной таблице.

США начали Олимпиаду с разгромного поражения от Франции со счетом 0:3. Хотя, уже в следующем матче Звездные разгромили Новую Зеландию 4:1 и получили невероятные шансы на плей-офф. В заключительном матче американцы одержали еще одну разгромную победу. США разбили Гвинею 3:0 и со второго места вышли в четвертьфинал.

Марокко - США: когда и где состоится матч

Матч четвертьфинала Олимпийских игр 2024 между Марокко и США состоится в пятницу, 1 августа, и начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 15:00

Киев – 16:00

Ереван – 17:00

Астана – 18:00

Марокко - США: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.