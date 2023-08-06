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Марко Верратти может остаться в "Пари Сен-Жермен"

Новости футбола Сегодня, 08:35
Марко Верратти может остаться в "Пари Сен-Жермен" Фото: инстаграм Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти может остаться в “Пари Сен-Жермен”, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, футболист рассматривает вариант с отказом клубам из Саудовской Аравии, несмотря на выгодные предложения. Саудовские клубы “Аль-Хилаль” и “Аль-Ахли” готовы платить итальянцу зарплату в размере 30 миллионов евро в год. Впрочем, новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассматривает итальянца в качестве ключевого игрока. При этом сам Верратти убежден, что он все еще способен играть на топ-уровне.

30-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. Он перешел в парижский клуб из “Пескары”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего Верратти провел за ПСЖ 416 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 61 результативную передачу. В составе парижан хавбек девять раз становился чемпионом Франции (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23), шесть раз выиграл Кубок Франции (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21), шесть раз выиграл Кубок французской лиги (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20) и девять раз стал обладателем Суперкубка Франции (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022). Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Верратти с 2012 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 55 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, а также получил 11 желтых карточек.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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