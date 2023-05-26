Марко Асенсио дал "Реалу" окончательный ответ на предложение о продлении контракта

Полузащитник мадридского “Реала” Марко Асенсио покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По сведениям источника, футболист принял окончательное решение отказаться от продления контракта с королевским клубом. Таким образом, хавбек станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно. Ожидается, что Асенсио покинет Испанию.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Дембеле.