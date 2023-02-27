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Marca рассказала, кто получит награды The Best от ФИФА

Новости футбола Сегодня, 06:16
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Испанская газета Marca опубликовала имена победителей награды The Best от ФИФА.

Ожидаемо, награда лучшему футболисту 2022 года получит достанется форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.

Награду лучшему вратарю года вручат аргентинцу Эмилиано Мартинесу, а приз лучшему тренеру года вручат Лионелю Скалони, который возглавляет сборную Аргентины.

Церемония состоится сегодня в Париже.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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