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Мануель Нойер получил разрешение на участие в матчах

Новости футбола Сегодня, 17:59
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Мануель Нойер получил разрешение на участие в матчах Фото: https://www.instagram.com/manuelneuer/

Мануэль Нойер восстановился от травмы и готов к матчам за Баварию Мюнхен, сообщает журналист Георг Хольцнер.

По информации источников, врачи и тренеры вратарей дали зеленый свет для его участия в матче восьмого тура Бундеслиги против Майнца, который состоится в субботу, 21 октября. Тепер решение за Томасом Тухелем и самим Нойером. Немецкий голкипер может вернуться на поле после десятимесячного перерыва.

Ожидается, что Нойер начнет играть сразу же, несмотря на длительное отсутствие на поле. Сам Нойер надеется на это и хочет быть в стартовом составе.

В декабре 2022 года Нойер получил перелом голени правой ноги во время катания на лыжах в районе Шпицингзее в Баварии, из-за чего ему пришлось пропустить часть оставшегося сезона.

За время своего пребывания в Баварии Нойер провел 322 матча за клуб. В этот период он стал многократным чемпионом Бундеслиги, победителем Кубка Германии и Суперкубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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