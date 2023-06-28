Мане впервые рассказал о драке с Сане

Форвард “Баварии” Садио Мане впервые рассказал о том, почему поссорился с Лероем Сане во время матча Лиги чемпионов.

По словам африканца, такие вещи иногда случаются.

"Это произошло, но мы смогли уладить этот конфликт. Проблемы нужно решать, но не таким способом. Теперь все позади. Мы с Лероем будем сражаться вместе, чтобы помочь команде достичь своих целей в следующем сезоне.

В настоящее время я нахожусь в отпуске с моей семьей. Мой первый сезон в "Баварии" был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не было для меня сюрпризом. Это нормально. Я люблю принимать вызовы, и "Бавария" - отличный вызов в моей карьере", - заявил Мане в интервью Mundo Deportivo.