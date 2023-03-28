Мане с нетерпением ждет возможности поработать с Тухелем

Вингер “Баварии” Садьо Мане с нетерпением ждет возможности поработать с Томасом Тухелем, который недавно возглавил команду.

Как пишет источник, африканский футболист мог поработать с тренером еще в "Челси" и "ПСЖ", когда Тухель возглавлял эти клубы.

Отмечается, что сейчас они находятся в хороших отношениях.

Мане высоко мотивирован и намерен показать "Баварии", зачем она приобрела его у "Ливерпуля".

В текущем розыгрыше Бундеслиги Мане провел 18 матчей и забил шесть голов.