Мане пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов с "Барселоной"

Форвард “Баварии” Садио Мане уже точно не сыграет в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с “Барселоной”, который пройдет 14 февраля.

Как пишет Mundo Deportivo, африканский футболист продолжает восстанавливаться от травмы малоберцовой кости.

По данным источника, мюнхенский клуб надеется ускорить процесс восстановления сенегальца, но в этой игре он точно участия не примет.

По предварительным прогнозам, Мане сможет сыграть в ответной игре с каталонцами 8 марта.