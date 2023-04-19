Мане получил рекордный штраф в истории "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 06:36
Фото: твиттер Баварии
Форвард “Баварии” Садио Мане был оштрафован на € 350 тыс. и отстранен на один матч за конфликт с Лероем Сане после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).
Как пишет немецкая пресса, это самый большой штраф, когда-либо выплаченный игроком “Баварии”.
Прошлый рекорд принадлежал Франку Рибери, которого штрафовали на € 50 тыс. в 2012 году.
Интересно, что Мане могли лишить одной месячной зарплаты (€ 2 млн), но клуб не решился на максимальное наказание.
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