Мане планирует публично извиниться за удар одноклубника по лицу

Нападающий “Баварии” Садио Мане планирует публично извиниться за свою выходку после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).

Как известно, после игры африканец ударил по лицу своего товарища по команде Лероя Сане.

Инцидент произошел во время спора, который разгорелся в раздевалке.

Руководство “Баварии” рассматривает сразу несколько вариантов наказания для Мане за его поступок, включая возможный штраф, отстранение или даже исключение из команды.

Ожидается, что сегодня Мане принесет публичные извинения на тренировке.