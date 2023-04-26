Мане может вернуться в АПЛ

По информации Football Insider, Садио Мане рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу, где он ранее играл за “Ливерпуль” и “Саутгемптон”.

Нападающий мюнхенской “Баварии” выразил заинтересованность в переходе в “Челси” в ближайшем будущем.

Несмотря на то, что Мане не провел полный сезон в “Баварии” из-за травмы, говорят, что клуб недоволен его игрой и дисциплиной, что привело к переговорам о возможной летней распродаже.

Стоит отметить, что Мане постоянно забивал не менее 10 голов в каждом из своих сезонов в Премьер-лиге с 2014 по 2022 год.