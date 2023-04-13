Мане может уйти из "Баварии" после драки с Сане

После ссоры с Лероем Сане форвард “Баварии” Садио Мане может покинуть команду.

Как пишет журналист Храч Хачатрян, африканский футболист близок к возвращению в “Ливерпуль”, где он играл до переезда в Германию.

По данным источника, наставник “красных” Юрген Клопп готов принять Мане обратно.

Ожидается, что сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 20 матчей, в которых записал на свой счет забил шесть голов, отдав четыре голевые передачи.