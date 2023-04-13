Мане и Сане извинились перед партнерами по команде за стычку на матче ЛЧ

Футболисты “Баварии” Садио Мане и Лерой Сане извинились перед командой за инцидент, который произошел в раздевалке после проигранного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).

Напомним, что тогда африканский футболист ударил немца по лицу.

Сегодня оба игрока поговорили с командой и вернулись к тренировкам.

Судя по всему, конфликт исчерпан.