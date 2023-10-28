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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:01
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Завтра состоится центральный матч десятого тура Премьер-лиги Англии, первое «манчестерское дерби» текущего сезона. Юнайтед на «Олд Траффорд» примет Сити.

Манчестер Юнайтед начал текущий сезон в АПЛ довольно неоднозначно, проиграв четыре матча из девяти. Но куда хуже был старт «красных дьяволов» в Лиге чемпионов, где они проиграли Баварии, сенсационно уступили Галатасараю и еле как сумели выбороть победу над Копенгагеном. На данный момент Ман Юнайтед с пятнадцатью очками занимает восьмое место в высшем дивизионе Англии.

Манчестер Сити демонстрирует куда лучшие результаты и в текущем розыгрыше, пока, лишь дважды уступал соперникам. Один матч они проиграли вице-чемпионам Англии – Арсеналу, а вот второе поражение было куда сенсационней, когда в седьмом туре уступили Вулвз. На данный момент «горожане» ведут активную борьбу за чемпионство и отставание от лидера – Тоттенхэма, составляет пять очков, но «шпоры» уже провели свой матч в текущем раунде.

Матч между Манчестер Юнайтедом и Манчестер Сити состоится в воскресенье, 29 октября, в 16:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Израиль - Sport 2
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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