Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Завтра состоится центральный матч десятого тура Премьер-лиги Англии, первое «манчестерское дерби» текущего сезона. Юнайтед на «Олд Траффорд» примет Сити.

Манчестер Юнайтед начал текущий сезон в АПЛ довольно неоднозначно, проиграв четыре матча из девяти. Но куда хуже был старт «красных дьяволов» в Лиге чемпионов, где они проиграли Баварии, сенсационно уступили Галатасараю и еле как сумели выбороть победу над Копенгагеном. На данный момент Ман Юнайтед с пятнадцатью очками занимает восьмое место в высшем дивизионе Англии.

Манчестер Сити демонстрирует куда лучшие результаты и в текущем розыгрыше, пока, лишь дважды уступал соперникам. Один матч они проиграли вице-чемпионам Англии – Арсеналу, а вот второе поражение было куда сенсационней, когда в седьмом туре уступили Вулвз. На данный момент «горожане» ведут активную борьбу за чемпионство и отставание от лидера – Тоттенхэма, составляет пять очков, но «шпоры» уже провели свой матч в текущем раунде.

Матч между Манчестер Юнайтедом и Манчестер Сити состоится в воскресенье, 29 октября, в 16:30 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.