"Манчестер Юнайтед" получил 10 предложений по аренде молодого таланта

Сразу 10 клубов проявляют интерес к полузащитнику “Манчестер Юнайтед” и сборной Шверции Энтони Эланге, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в число этих клубов входят ПСВ и дортмундская “Боруссия”, которые намерены арендовать футболиста до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 20-летний Эланга провел за “Манчестер Юнайтед" 19 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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