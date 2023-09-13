Манчестер Юнайтед заявил, что Snapdragon от Qualcomm станет новым спонсором клуба

Манчестер Юнайтед заявил о предстоящем сотрудничестве с компанией Qualcomm, выступающей спонсором на футболках, сообщает Ройтерс.

Со следующего сезона компания Qualcomm и его бренд Snapdragon заменит TeamViewer на футболках Манчестер Юнайтед. Клуб не раскрывает финансовых условий, но по информации источников, сделка рассчитана на три года, причем клуб нацелен на 60 миллионов фунтов стерлингов в год.

В 2021 году Манчестер Юнайтед объявил о сотрудничестве с TeamViewer, которое заменило Шевроле, и подписан контракт на пять лет. Однако в декабре клуб заявил, что обе стороны договорились о прекращении сотрудничества, и Юнайтед выкупил права на спонсорство передней части футболок.

Сейчас Манчестер Юнайтед согласился на расширенное стратегическое сотрудничество с Qualcomm Technologies, Inc., согласно которому бренд Snapdragon будет отображаться на передней части знаменитой футболки клуба. Согласно соглашению новый спонсор появится на футболках клуба с сезона 2024-2025.

Напомним, что в июле Манчестер Юнайтед подписал соглашение с Adidas на 900 миллионов фунтов стерлингов, продлив партнерство с официальным поставщиком экипировки еще на 10 лет.