"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за защитника сборной Хорватии
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Йосипа Юрановича/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику “Селтика” и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщает Tuttomercato.
По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в январе или в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают кандидатуру хорвата в качестве замены Аарону Ван-Биссаке, который может быть выставлен на трансфер.
Ранее сообщалось, что Юрановичем интересуются “Барселона”, “Рома” и “Челси”.
В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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