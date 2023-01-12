"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за защитника сборной Хорватии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику “Селтика” и сборной Хорватии Йосипу Юрановичу, сообщает Tuttomercato.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в январе или в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают кандидатуру хорвата в качестве замены Аарону Ван-Биссаке, который может быть выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось, что Юрановичем интересуются “Барселона”, “Рома” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик” 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

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