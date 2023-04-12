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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за суперталанта сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немцы хотят получить за него порядка 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на англичанина претендуют “Манчестер Сити” и “Челси”. При этом от борьбы за него отказались “Реал” и “Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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