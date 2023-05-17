"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за скандального форварда "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане, сообщает журналист Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются “Ньюкасл”, “Вест Хэм” и “Брайтон”.

Ранее сообщалось, что “Бавария” готова продать форварда за 30-35 миллионов евро. Немцы решили избавиться от сенегальца в связи с тем, что он ударил по лицу одноклубника Лероя Сане.

В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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