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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Реала"

Новости футбола Сегодня, 03:00
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Реала" Фото: твиттер Реала

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Реала" Федерико Вальверде.

Todofichajes сообщает, что руководство "красных дьяволов" впечатлено выступлениями молодого уругвайского хавбека и готово предложить за него €100 млн.

В то же время испанский клуб открыт к диалогу и рассматривает эту сумму как стартовую для начала переговоров.

В прошлом сезоне Вальверде отыграл за “Реал” 56 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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