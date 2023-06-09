"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за полузащитника "Реала" Федерико Вальверде.

Todofichajes сообщает, что руководство "красных дьяволов" впечатлено выступлениями молодого уругвайского хавбека и готово предложить за него €100 млн.

В то же время испанский клуб открыт к диалогу и рассматривает эту сумму как стартовую для начала переговоров.

В прошлом сезоне Вальверде отыграл за “Реал” 56 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.