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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за лидера сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 14:15
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за лидера сборной Хорватии Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен

“Манчестер Юнайтед” хочет купить полузащитника “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачича, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично заинтересован в трансфере хорвата. Купить хавбека можно будет по сниженной цене, так как его контракт с “аристократами” истекает через год. Стоит отметить, что игроком также интересуется “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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